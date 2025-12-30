Incêndio em colégio de Santa Maria começou no último andar e consumiu 25% do prédio, indica polícia

Madeira de pavilhão pode ter auxiliado na propagação das chamas. Lizie Antonello / Agencia RBS

Imagens coletadas pela Polícia Civil indicam que o incêndio que atingiu um prédio do Colégio Marista de Santa Maria, na Região Central, começou no quinto andar, o último. As chamas depois se alastraram para o quarto andar e parte do terceiro, além de atingirem o telhado do pavilhão.

A polícia segue apurando as causas do incêndio, que aconteceu na noite de sexta-feira (26). Nesta semana, o delegado Sandro Meinerz esteve no local junto de servidores do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para avaliar os estragos no edifício. Cerca de 25% da estrutura foi atingida pelas chamas.

A madeira presente no pavilhão pode ter auxiliado na propagação das chamas.

— O fogo se alastra expressivamente. Logo ele já toma o andar de baixo, também porque o piso era de madeira, que, em contato com o fogo, acaba sendo um combustível. Uma parte do teto do terceiro pavimento, segundo informações da escola, também era de madeira. Isso auxiliou o fogo a tomar aquela dimensão e talvez até produzir aquela imagem — diz Meinerz sobre o estrago ter sido aparentemente menor do que se imaginava em relação aos vídeos.

A atuação rápida dos bombeiros também foi considerada importante para diminuir os prejuízos. O local apontado como o de provável início das chamas não estava sendo utilizado pela instituição. Os outros pavimentos afetados tinham salas de aula, mas ninguém estava no prédio no momento, tanto por conta do horário quanto pelo período letivo encerrado.

A escola passa por uma reforma, com pintura externa. Funcionários de uma empresa terceirizada atuaram perto da área do incêndio no mesmo dia, mas haviam deixado a instituição cerca de duas horas antes do início das chamas.

— Nós já fizemos todas as perícias necessárias. Todavia, o laudo pericial vai demorar uns dias ainda. A gente trabalha com várias hipóteses e não vai descartar nenhuma. Se não for questão elétrica, a questão de algum objeto deixado no local, enfim, tudo tem que ser avaliado. E até a questão criminosa, que ainda a gente não esgotou — afirma o delegado.