Incêndio destrói casa em Gravataí

Um incêndio atingiu uma casa de madeira na manhã desta quinta-feira (4) no bairro Vera Cruz, em Gravataí , na Região Metropolitana. Até as 6h50min, os bombeiros ainda atuavam no combate às chamas. O imóvel ficou completamente destruído .

A casa estava vazia no momento em que o fogo começou, por volta das 6h, e ninguém se feriu. O morador da residência, um senhor de 65 anos, teria deixado o local meia hora antes do início do incêndio, conforme relatou a filha dele.