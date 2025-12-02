Incêndio atinge prédio residencial no centro de São Leopoldo

Um incêndio atingiu um prédio residencial no centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos, na tarde desta terça-feira (2). O fogo iniciou por volta das 15h e atingiu quatro apartamentos. Ao menos duas pessoas precisaram de atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por inalação de fumaça.
O edifício fica na Rua Marques do Herval. Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados para o combate às chamas. Guarnições de São Leopoldo e Novo Hamburgo trabalharam no local.
Conforme o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio são desconhecidas. Sete animais foram resgatados dos apartamentos. Nenhum ficou ferido.