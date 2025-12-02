Incêndio atinge prédio residencial no centro de São Leopoldo

Um incêndio atingiu um prédio residencial no centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos, na tarde desta terça-feira (2). O fogo iniciou por volta das 15h e atingiu quatro apartamentos. Ao menos duas pessoas precisaram de atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por inalação de fumaça.