Incêndio atinge prédio de escola centenária em Santa Maria; veja vídeo

Prédio fica na Rua Floriano Peixoto, no Centro de Santa Maria. Lizie Antonello / Agencia RBS

Um incêndio atinge o prédio do Colégio Marista Santa Maria na noite desta sexta-feira (26). A escola fica na Rua Floriano Peixoto, no centro do município da região central do Rio Grande do Sul.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 19h36min e atuou no combate às chamas até próximo da meia-noite, passando, então, a atuar no rescaldo. A vice-diretora da instituição, Juliana Golf, informou à Rádio Gaúcha que não havia ninguém no prédio no momento do incêndio.

A Brigada Militar isolou o entorno do prédio para garantir a segurança e auxiliar no trabalho dos bombeiros.

Combate às chamas

Segundo o major Mateus Scremin, subcomandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militares, não há previsão para a conclusão do combate às chamas. Até a madrugada deste sábado (27), os agentes da corporação seguiam no trabalho de rescaldo, fase em que as equipes buscam pequenos focos de incêndio.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o Major detalhou que os profissionais estão atuando na área interna e externa do prédio atingido.

— Estamos utilizando um drone termal, com o qual a gente visualiza onde é necessário intensificar o combate, para que o fogo fique contido e não se alastre para edificações vizinhas — disse.





Segundo a autoridade, o prédio possui teto e assoalho em madeira, o que aumenta a dificuldade do trabalho.

— Por ser uma edificação antiga, o risco de colapso é iminente.

Conforme o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, o foco do trabalho é evitar que o fogo retorne e se espalhe para prédios e estruturas vizinhas.

— A preocupação neste momento é fazer esse trabalho no entorno para que as chamas não se alastrem para os prédios vizinhos, controle e ai possam chegar com mais segurança no foco do incêndio — disse à Rádio Gaúcha.

Secretário-adjunto de Segurança de Santa Maria, Sandro Nunes confirmou que o município recebeu apoio de equipes de bombeiros de Júlio de Castilhos, São Sepé, São Pedro, Caçapava e Cachoeira do Sul.

— O apoio foi necessário justamente porque rapidamente se extinguiu a capacidade de combate (ao fogo) e a necessidade de sempre estar abastecendo de água (os caminhões). (...) Nosso maior desafio agora é extinguir o fogo — declarou à Rádio Gaúcha.

Possível causa

A suspeita preliminar é de que uma "pane elétrica" tenha causado o incêndio, conforme informado à Rádio Gaúcha pelo prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo.

Segundo a vice-diretora da instituição, a escola está passando por obras de manutenção, mas não há nenhum serviço relacionado à rede elétrica sendo realizado.

Juliana informou, ainda, que o incêndio atinge o prédio São José, que representa cerca de 20% da área da escola. Imagens mostram fogo nos andares superiores do prédio. Com a força do vento, fumaça e fuligem se espalharam rapidamente.

Moradora viu início das chamas

Moradora da região onde fica o prédio, Naline Castilhos contou à Rádio Gaúcha que o fogo começou por volta das 19h. Segundo ela, o incêndio começou no quarto andar do colégio.

— Meu marido olhou para fora da nossa sacada e visualizou uma fumaça, já dava para ver algumas labaredas — relatou.

Na sequência, Naline contou sobre o sentimento ao ver o incêndio.

— É triste, extremamente triste ver um prédio centenário pegando fogo.

Conforme a vice-diretora da instituição, o quarto andar abriga um depósito que abrigava mobiliários e outros itens. Segundo ela, o local não armazenava produtos inflamáveis e havia passado por limpeza há duas semanas.

Cidade não possui escada Magirus

Em nota, os bombeiros detalharam o combate às chamas, que acontece sem o uso da chamada escada Magirus. O Estado possui apenas dois exemplares do equipamento, um em Porto Alegre e outro em Caxias do Sul.

"Estamos combatendo o incêndio agora com 3 guarnições e 3 caminhões auto bomba tanque. O atendimento segue normalmente no estado mesmo com a operação verão. Sobre a Magirus, uma está em Porto Alegre e outra na Serra. Bombeiros do Estado ainda não tiveram acesso ao que o comandante local está solicitando pra ocorrência no momento, somente do que já está empregado lá agora".

Escola centenária

Tradicional na cidade, o colégio Marista Santa Maria completou 120 anos em 2025. A instituição oferece desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Em nota, a direção da instituição reafirmou que o local estava vazio no momento do fogo. O texto também salienta que os bombeiros foram chamados imediatamente "seguindo todos os protocolos de segurança".

Nota oficial

"O Colégio informa que, na noite desta sexta-feira (26), ocorreu um incêndio em um dos prédios da unidade. A ação do Corpo de Bombeiros foi imediata, seguindo todos os protocolos de segurança. O local estava vazio no momento do incidente, e não houve feridos.

As causas do incêndio e a extensão dos danos estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A instituição reforça que a segurança de estudantes, famílias e colaboradores é nossa prioridade absoluta. Todas as medidas necessárias foram tomadas prontamente, e seguiremos colaborando com as autoridades.