Incêndio atinge empresa de materiais recicláveis em Santa Cruz do Sul

Um incêndio atingiu uma empresa de materiais recicláveis às margens da RS-287, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O prédio fica localizado próximo a um posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15min desta quinta-feira (4). Três caminhões, dois de Santa Cruz e um do município vizinho, Vera Cruz, atuaram no combate ao fogo, que já foi controlado.

