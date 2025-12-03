Geral

Zona norte da cidade
Notícia

Incêndio atinge Ceasa no Rio de Janeiro; veja vídeo

Ao menos 28 lojas do pavilhão 43 foram atingidas. Fogo teria começado em um comércio de alimentos e se propagou rapidamente para estabelecimentos vizinhos

Zero Hora

