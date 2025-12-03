Incêndio atinge Ceasa no Rio de Janeiro; veja vídeo

Fogo na Ceasa do Rio de Janeiro começou por volta da 1h40min. Centro de Operações Rio / Divulgação

Um incêndio atinge a Ceasa, a maior central de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, desde a 1h40min desta quarta-feira (3). Sete quartéis do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência no pavilhão em Irajá, na zona norte da capital fluminense.

Ao menos 28 lojas foram atingidas no pavilhão 43, conforme o g1. Um dos vídeos que circulam nas redes sociais mostra as chamas tomando diversos galpões.

O espaço tem lojas de hortifrutigranjeiros, mamão, coco, manga, milho, abóbora, melancia, batata, cebola e alho. Por conta do risco de propagação do fogo para outras áreas, foram mobilizados quartéis de Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu.

Conforme o relato de testemunhas, o incêndio começou em uma loja de alimentos e se propagou rapidamente para comércios vizinhos que vendem plásticos, papéis, bebidas e outros materiais altamente inflamáveis. Equipes da Águas do Rio (concessionária de distribuição), Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio), Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e Guarda Municipal foram acionadas.