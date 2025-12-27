Imagens aéreas mostram incêndio em prédio de escola no centro de Santa Maria; veja vídeo

Imagens: Guilherme Brum / Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

Um incêndio atingiu, na noite desta sexta-feira (26), o prédio do colégio Marista Santa Maria, localizado no centro do município da região central do Rio Grande do Sul.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 19h36min e atuou no combate às chamas até próximo da meia-noite, passando, então, a atuar no rescaldo. A vice-diretora da instituição, Juliana Golf, informou à Rádio Gaúcha que não havia ninguém no prédio no momento do incêndio.

A Brigada Militar isolou o entorno do prédio para garantir a segurança e auxiliar no trabalho dos bombeiros.

Possível causa

A suspeita preliminar é de que uma "pane elétrica" tenha causado o incêndio, conforme informado à Rádio Gaúcha pelo prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo.

Segundo a vice-diretora da instituição, a escola está passando por obras de manutenção, mas não há nenhum serviço relacionado à rede elétrica sendo realizado.

Escola centenária

Tradicional na cidade, o colégio Marista Santa Maria completou 120 anos em 2025. A instituição oferece desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Em nota, a direção da instituição reafirmou que o local estava vazio no momento do fogo. O texto também salienta que os bombeiros foram chamados imediatamente "seguindo todos os protocolos de segurança".

Nota oficial

"O Colégio informa que, na noite desta sexta-feira (26), ocorreu um incêndio em um dos prédios da unidade. A ação do Corpo de Bombeiros foi imediata, seguindo todos os protocolos de segurança. O local estava vazio no momento do incidente, e não houve feridos.

As causas do incêndio e a extensão dos danos estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A instituição reforça que a segurança de estudantes, famílias e colaboradores é nossa prioridade absoluta. Todas as medidas necessárias foram tomadas prontamente, e seguiremos colaborando com as autoridades.