Idosos morrem afogados após carro cair no Rio Taquari, em Estrela

Um casal de idosos morreu após o carro em que estavam cair no Rio Taquari, em Estrela, no Vale do Taquari, na madrugada desta quinta-feira (18).
Os corpos das vítimas, um homem de 68 anos e uma mulher de 72, foram removidos de dentro do veículo, que estava submerso, pela equipe de mergulhadores dos bombeiros. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
A equipe de inteligência da Brigada Militar fez um acompanhamento por imagens próximas ao local, mas ainda não é possível confirmar como o fato ocorreu. Testemunhas avistaram a queda do veículo por volta da meia-noite.
A delegacia de Lajeado investiga o caso em duas linhas de apuração: homicídio culposo, caso se comprove embriaguez ao volante, ou feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o caso ficará em sigilo para auxiliar na coleta de provas e em respeito a solicitações de familiares dos idosos.