Vítimas de 68 e 72 anos
Idosos morrem afogados após carro cair no Rio Taquari, em Estrela

Ainda não se sabe como o acidente aconteceu. Corpos foram retirados de dentro do veículo na manhã desta quinta-feira

Kathlyn Moreira

