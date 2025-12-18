Idosos morrem afogados após carro cair no Rio Taquari, em Estrela

Local em que acidente aconteceu, às margens do Rio Taquari. Bianca Mallmann / RBS TV

Um casal de idosos morreu após o carro em que estavam cair no Rio Taquari, em Estrela, no Vale do Taquari, na madrugada desta quinta-feira (18).

Os corpos das vítimas, um homem de 68 anos e uma mulher de 72, foram removidos de dentro do veículo, que estava submerso, pela equipe de mergulhadores dos bombeiros. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A equipe de inteligência da Brigada Militar fez um acompanhamento por imagens próximas ao local, mas ainda não é possível confirmar como o fato ocorreu. Testemunhas avistaram a queda do veículo por volta da meia-noite.

