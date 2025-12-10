Geral

Alívio
Notícia

Idoso que estava desaparecido em São Francisco de Assis é encontrado após mais de 30 horas de buscas 

O homem, morador da localidade de Serrinha do Butiá, estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira

Tayline Manganeli

