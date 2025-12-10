Idoso que estava desaparecido em São Francisco de Assis é encontrado após mais de 30 horas de buscas 

Seu Rubens estava perdido em um local distante cerca de 1,5 quilômetro de sua casa. Arquivo pessoal / Reprodução

O Corpo de Bombeiros confirmou que Rubens da Costa, de 82 anos, foi localizado, em estado estável de saúde, por volta das 21h30min da noite de terça-feira (9).

O idoso, morador de São Francisco de Assis, na Região Central, estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (8), quando saiu sozinho. A família informou que ele faz tratamento para Alzheimer e que poderia ter se perdido. Desde então, familiares e vizinhos iniciaram uma força-tarefa para localizar o homem.

As buscas das equipes do Corpo de Bombeiros começaram na madrugada de terça. As equipes de Santiago e Santa Maria utilizaram cães farejadores e drones que circularam pelo perímetro da localidade de Serrinha do Butiá, que fica a cerca de 30 km da sede do município.