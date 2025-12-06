Idoso morre em acidente entre bicicleta e caminhão em Santa Maria

Um homem de 83 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (6), em Santa Maria, na Região Central. Conforme a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Geulicio Dias.
O acidente aconteceu por volta das 9h, na Rua José Barin, no Bairro Salgado Filho, região norte da cidade. Segundo a polícia, o idoso conduzia a bicicleta motorizada quando bateu em um tachão, perdeu o equilíbrio e caiu na pista, sendo atropelado pela carreta que passava pelo local. Ele morreu na hora.
A perícia está no local. O trecho segue em meia pista.