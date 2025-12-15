Geral

Litoral Norte
Notícia

Homem que estava desaparecido é encontrado flutuando com ajuda de colete salva-vidas em lagoa de Maquiné

Ele foi localizado com vida e encaminhado para atendimento médico no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa

Lisielle Zanchettin

