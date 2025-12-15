Homem que estava desaparecido é encontrado flutuando com ajuda de colete salva-vidas em lagoa de Maquiné

Corpo de Bombeiros Militar do RS foi acionado para procurar o homem. CBMRS / Divulgação

Foi localizado na tarde desta segunda-feira (15) o homem de 32 anos que estava desaparecido na Lagoa dos Quadros, em Maquiné, no Litoral Norte. Ele foi localizado por volta das 13h40min pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada Militar.

Os bombeiros encontraram Sidnei dos Santos Lipert Júnior flutuando no meio da lagoa com ajuda do colete salva-vidas. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Conforme os bombeiros, três amigos — cada um em uma moto aquática — estavam pilotando pela lagoa quando, por volta das 20h do domingo (14), dois regressaram até a margem e perceberam que o terceiro não havia voltado junto.