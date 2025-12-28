Homem morre após sofrer acidente com jet-ski no Rio Taquari

Um homem morreu após sofrer um acidente com uma moto aquática, também conhecida como jet-ski, no Rio Taquari, em Encantado, neste sábado (27). De acordo com a Polícia Civil, ele foi identificado como Evandro da Costa, 49 anos.
O acidente aconteceu por volta das 17h, na localidade de Pinheirinho.
Conforme a delegada Shana Luft Hartz, responsável pela Delegacia de Polícia Regional de Lajeado, o Corpo de Bombeiros foi acionado por amigos de Evandro, após ele cair na água em razão de ter batido, com o veículo, em rochas. A vítima foi localizada já sem vida.
Ainda segundo a delegada, ainda não há confirmação se Evandro pilotava a moto aquática no momento do acidente e se ele estava sozinho ou não.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Encantado.