Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia em Pernambuco

Ronald chegou a ser levado para uma UPA, mas não resistiu. Reprodução / X

Um homem morreu após ser atingido por uma barra de supino em uma academia em Olinda, Pernambuco. Ronald José Salvador Montenegro, 55 anos, fazia o exercício quando a barra caiu sobre seu tórax. Ele foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Rio Doce, mas não resistiu. O acidente ocorreu na segunda-feira (1°).

O que aconteceu?

Ronald não conseguiu controlar o peso do equipamento, que caiu sobre seu tórax. Com o impacto, Ronald se levantou imediatamente, mas logo depois caiu no chão e foi socorrido por outras pessoas. Ronald deixou dois filhos de 26 e 18 anos.

A Polícia Civil de Pernambuco aguarda o resultado do laudo necroscópico para determinar a causa da morte. O caso foi registrado como morte acidental.

Ronald também era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda. Em comunicado, a entidade lamentou a morte.

"Perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo. Sua dedicação, visão e amor pelo Carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho", publicou a instituição.

Pronunciamento da academia

A RW Academia, onde Ronald se exercitava, disse em nota de pesar que prestou "atendimento imediato" e deu suas condolências pela morte de Ronald. "Transmitimos aos seus familiares e amigos nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável. Colocamo-nos à disposição para todo apoio necessário aos seus entes queridos neste momento tão difícil".