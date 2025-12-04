Geral

Homem desaparecido é encontrado morto em lavoura no interior de Cacequi

Joceander Maciel Barros, 36 anos, não era visto desde domingo. As circunstâncias do óbito ainda são desconhecidas

Tayline Manganeli

