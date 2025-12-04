Homem desaparecido é encontrado morto em lavoura no interior de Cacequi

A Polícia Civil investiga a morte de Joceander Maciel Barros, 36 anos, encontrado sem vida em uma lavoura no interior de Cacequi, na Região Central. O corpo foi localizado na tarde de quarta-feira (3).

Segundo o delegado Daniel Severo, que conduz a investigação, Joceander estava desaparecido desde domingo (30). A motocicleta dele foi encontrada a cerca de três quilômetros do local onde o corpo estava.

