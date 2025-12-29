Geral

Acúmulo de resíduos
Notícia

Há semanas com problemas na coleta, Cachoeirinha amanhece com lixeiras transbordando

Falha no serviço ocorre principalmente em bairros como Vila Cachoeirinha, Jardim América, Morada do Vale, Vila Vista Alegre e Parque da Matriz

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS