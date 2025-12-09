Governo lança aplicativo CNH do Brasil; acompanhe ao vivo

O Ministério dos Transportes lança nesta terça-feira (9) o aplicativo CNH do Brasil, plataforma que permitirá realizar grande parte do processo de habilitação diretamente pelo celular

O lançamento faz parte de um pacote de mudanças que redesenham por completo o processo para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), barateando em até 80% o documento

que redesenham por completo o processo para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o documento Aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em 1º de dezembro, as medidas devem entrar em vigor após a publicação no Diário Oficial da União (DOU), prevista para ocorrem em edição extra após o lançamento do app

Novas regras

O texto aprovado pelo Contran exclui o prazo de um ano para conclusão do processo para obter a primeira CNH e retira a carga horária mínima de aulas práticas e teóricas.

As novas regras mantêm a obrigatoriedade de o candidato realizar provas teórica e prática em todas as categorias. Para outras três modalidades, é necessário realizar exame toxicológico:

Categoria C : veículos de carga (caminhões)

: veículos de carga (caminhões) Categoria D : transporte de passageiros (vans e ônibus)

: transporte de passageiros (vans e ônibus) Categoria E: carretas e veículos articulados

"Reduzir desigualdades"

A mudança mira os altos custos e a burocracia que afastam milhões de brasileiros de fazer a CNH. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) indicam que cerca de 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação e outras 30 milhões têm idade para tirar a CNH, mas não conseguem arcar com despesas que podem chegar a R$ 5 mil. O governo estima que o novo modelo pode reduzir em até 80% o custo total da habilitação.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a modernização busca ampliar o acesso e reduzir desigualdades.

— O Brasil tem milhões de pessoas que querem dirigir, mas não conseguem pagar. Baratear e desburocratizar a obtenção da CNH é uma política pública de inclusão produtiva, porque habilitação significa trabalho, renda e autonomia — disse.

O que muda

Aulas e provas

A nova resolução prevê um curso teórico gratuito e digital. Há maior flexibilidade nas aulas práticas, que serão reduzidas: passam de 20 horas para duas horas mínimas. Será concedida permissão para que candidatos sejam acompanhados por instrutores credenciados dos Detrans e não apenas por autoescolas. O processo também poderá ser iniciado online, pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Foram definidas também as regras para as provas teórica e prática:

Prova teórica: seguirá com questões objetivas e de múltipla escolha, podendo ser realizada na modalidade presencial ou online. Os exames terão duração de uma hora, no mínimo, e o candidato terá de acertar ao menos 20 questões para ser aprovado. Caso não alcance o resultado, poderá repetir sem limite de tentativas

seguirá com questões objetivas e de múltipla escolha, podendo ser realizada na modalidade presencial ou online. Os exames terão duração de uma hora, no mínimo, e o candidato terá de acertar ao menos 20 questões para ser aprovado. Caso não alcance o resultado, poderá repetir sem limite de tentativas Prova prática: o candidato será avaliado por uma comissão composta por três membros. Será necessário seguir um trajeto pré-definido e o interessado poderá utilizar o próprio veículo para fazer a prova. Caso não seja aprovado, poderá repetir, sem limite de tentativas. A segunda vez é agendada sem cobranças adicionais

Prazo de validade

Antes, uma vez iniciado, o processo era válido por um ano. Agora passa a não ter mais data para ser concluído.

Instrutores autônomos

Os instrutores já cadastrados serão notificados via aplicativo da CNH e poderão optar por atuar como autônomos. Já para novos instrutores, o Ministério dos Transportes irá oferecer um curso de formação, que poderá ser ministrado por autoescolas e entidades credenciadas.

Requisitos para se tornar instrutor:

Ao menos 21 anos

Autorização do Detran

Ter CNH há pelo menos dois anos na categoria em que pretende instruir

Ensino Médio completo