- Na volta do feriadão de Natal, freeway tem movimento intenso nos dois sentidos neste domingo (28)
- O maior volume de veículos é em direção a Porto Alegre, com filas no pedágio de Santo Antônio da Patrulha.
- Um motociclista morreu em um acidente na RS-389, a Estrada do Mar.
- Devido à ocorrência, há bloqueio na altura do quilômetro 41, no sentido Torres–Capão da Canoa.
- Na RS-040, o movimento também é intenso no retorno a Porto Alegre, mas não há registro de congestionamentos.
Após feriadão de Natal
Freeway tem movimento intenso em direção a Porto Alegre; acompanhe ao vivo
O maior volume de veículos ocorre no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no sentido Litoral–Capital