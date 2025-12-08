Forças de segurança e de trânsito realizam ação conjunta para recompor estoques de bancos de sangue em Porto Alegre

Duas vezes por ano, os servidores se organizam em grupos para doar sangue. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Agentes de onze corporações ligadas à segurança pública e ao trânsito iniciaram nesta segunda-feira (8), em Porto Alegre, uma nova edição de uma iniciativa voltada ao incentivo à doação de sangue.

A ação, batizada de Unidos pela Vida, mobiliza duas vezes por ano servidores que organizam grupos para recompor estoques dos bancos de sangue da capital.

O lançamento ocorreu no Hemocentro de Porto Alegre. A instituição abastece 40 hospitais da Região Metropolitana e de parte da Serra. Responsável pelo setor de captação de doadores do centro, Ana Lúcia Dagord explica que cada bolsa de sangue pode ser processada para se transformar em até quatro hemocomponentes: plaquetas, hemácias, concentrado de hemácias e plasma.

— Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. É uma demanda grande e nós precisamos de, no mínimo, cem doadores ao dia aqui no Hemocentro para podermos fornecer esses hemocomponentes para hospitais que realizam transplantes, cirurgias e para pacientes oncológicos — explica a enfermeira.

Um dos objetivos da iniciativa é conscientizar a sociedade sobre a queda nos estoques dos bancos de sangue no final do ano. Com o período de férias e viagens, as instituições observam uma desmobilização da população justamente numa época marcada por mais acidentes de trânsito e domésticos.

— Os nossos agentes de trânsito têm um contato muito próximo com os acidentes e com as necessidades de saúde dos acidentados. A divulgação disso é importante e estamos aqui para somar à campanha de doação — destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

A ação das corporações se estende até a próxima sexta-feira (12). Além do Hemocentro, grupos de agentes organizaram visitas a bancos de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Santa Casa, Hospital Conceição, Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital São Lucas da PUCRS.

— Um dos objetivos é incentivar grupos de amigos, empresas e instituições a seguir esse exemplo. Isso é uma questão de cidadania — afirma Douglas Paveck, chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul.