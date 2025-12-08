Geral

"Unidos pela Vida"
Notícia

Forças de segurança e de trânsito realizam ação conjunta para recompor estoques de bancos de sangue em Porto Alegre

Hemocentro precisa de cem doadores por dia para fornecer hemocomponentes aos hospitais que realizam transplantes, cirurgias e para pacientes oncológicos

Paulo Rocha

