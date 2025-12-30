Geral

Rede de solidariedade
Notícia

"Fiquei aliviada de abrir a geladeira e ter comida de sobra; até dividi com a vizinha", comemora mãe de seis filhos após doações de Natal

Dona de casa iria ignorar a data e dormir com as crianças na noite festiva por não ter o que comer na ceia; ajuda veio de dezenas de diferentes cidades gaúchas e até do Exterior 

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS