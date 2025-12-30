"Fiquei aliviada de abrir a geladeira e ter comida de sobra; até dividi com a vizinha", comemora mãe de seis filhos após doações de Natal

O pedido feito por Lucas na cartinha de Natal ao Papai Noel foi realizado. O menino de nove anos abriu mão de pleitear um brinquedo junto ao Bom Velhinho para tentar ganhar uma cesta básica e alimentar a mãe, Luciana, 30, e os cinco irmãos (os nomes deles são fictícios para preservar a identidade da mulher e das crianças em situação de vulnerabilidade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente).

E não foi só uma cesta que ele ganhou. Foram dezenas. O Natal de quem iria dormir por não ter o que comer ganhou outros contornos. Caixas de alimentos, brinquedos e valores em dinheiro foram dados de presente à família depois da publicação de reportagem de Zero Hora, no dia 20 de dezembro, contando o drama que antecedia a noite festiva.

— Ganhei a cesta e mais um carrinho com controle remoto — conta Lucas, mostrando, orgulhoso, o funcionamento do brinquedo.

Os irmãos ganharam roupas, bonecas e outros passatempos. Todos os seis receberam uma "lembrancinha do Papai Noel".

Menino de nove anos que escreveu a cartinha para o Papai Noel pedindo comida para a família também ganhou carrinho e outros brinquedos. Duda Fortes / Agencia RBS

Comida abundante, armários cheios

Nos pratos, refeição abundante. A ceia teve batata-frita (a pedido dos pequenos), macarrão ao molho branco, salada de maionese e até peru. Teve, sobretudo, dignidade.

Ninguém foi dormir com fome. Fiquei aliviada de abrir a geladeira e ter comida de sobra para eles. Até dividi um pouco com a vizinha. LUCIANA (NOME FICTÍCIO) Dona de casa, mãe de seis filhos

A fartura que preencheu a geladeira com vários tipos de carne, ovos e laticínios também ocupou armários e prateleiras. Até o quarto serviu de espaço para guardar caixas de leite. Um cenário totalmente diferente daquele em que, uma semana atrás, a mãe chorava por ter terminado o último litro para fazer a mamadeira da filha mais nova.

Alimentos foram estocados até no quarto. Duda Fortes / Agencia RBS

Além da "comida de verdade" como refere a mãe, os filhos receberam chocolates e outras guloseimas — não, necessariamente saudáveis, mas providencialmente prazerosas no imaginário de qualquer criança.

— Eles adoraram tudo. Só quem é mãe entende o que é ver os outros tendo as coisas e os filhos da gente não. Agradeço muito toda a bondade de quem nos ajudou — enfatiza Luciana.

Rede de solidariedade extrapolou o Natal

Um advogado soube da história, compartilhou com a família e juntos fizeram um PIX coletivo à Luciana. A trabalhadora de uma empresa compartilhou a notícia com os colegas e gerou mobilização. E uma gaúcha que mora na Inglaterra também entrou em contato para ajudar.

Eles foram apenas alguns entre tantos outros cidadãos que integraram o movimento para viabilizar um Natal sem fome para a família de Luciana.

Eliza Christmann Madalena, 47 anos, coordenadora da Cozinha Solidária Marielle Franco, administrou as doações. A cozinha é o local onde a mãe e os seis filhos têm a garantia da comida todas as terças e quintas-feiras.

Foram dezenas de pessoas de diferentes cidades que se solidarizaram. A partir da história de Luciana, outros casos foram sendo conhecidos e outras cinco famílias ganharam ceias.

Uma moça doou um valor e me pediu para comprar coisas boas e diferentes para comer e não importava o preço. Pediu somente o que as crianças não estavam acostumadas e uma quantidade individual para que elas não precisassem dividir entre elas. ELIZA CHRISTMANN MADALENA Coordenadora da Cozinha Solidária Marielle Franco

Além da comida, quantias em dinheiro foram doadas. O montante foi utilizado para comprar brinquedos e recarregar o celular. A mãe também ganhou um novo aparelho telefônico, pois o último havia vendido para comprar um botijão de gás. Houve, ainda, quem decidiu ajudar além do Natal.

— Uma pessoa que já tinha feito uma doação quis fazer outra para garantir o Réveillon. Tem quem vai doar na segunda semana de janeiro. E outras que sigo em contato. Chamou muito a minha atenção essa preocupação de não comprar somente para o Natal, mas para outros dias também — acrescenta Eliza.

Ceia com churrasquinho, salada de fruta e banho de chuva

Sobremesa rendeu por dias após a noite de Natal. Duda Fortes / Agencia RBS

A mesma reportagem de Zero Hora publicada em 20 de dezembro também contou a história de Jociele de Carvalho Borba, 36 anos. Se antes ela já estava otimista para o Natal de 2025, depois da ceia e da confraternização, o sentimento da dona de casa foi reforçado. A comemoração que seria somente com os dois filhos e com a mãe foi ampliada e mudou de lugar. Todos foram para a residência da ex-sogra, pertinho de onde ela mora. Deu para ir a pé. Lá, mais crianças, mais gente e mesa mais farta.

— Jantamos cedo, perto das 21h. Foi tranquilo, pois são evangélicos e até colocaram louvores para tocar. Cada um levou uma coisa e virou bastante comida — relata a dona de casa, com bom humor.

Jociele celebrou a data natalina e ganhou uma caneca de presente. Duda Fortes / Agencia RBS

Fizemos um churrasquinho. De sobremesa tinha torta de bolacha e salada de fruta, que durou até hoje (segunda-feira, 29). O peru nem fez falta. JOCIELE DE CARVALHO BORBA Dona de Casa

O convite para a ceia compartilhada veio em boa hora, pois Jociele ficou sem energia elétrica em pleno Natal. O momento também serviu para manter os avós paternos da filha presentes. A boa relação tem sido fundamental. O pai da menina nunca mais voltou e, desde que Jociele foi atingida pela enchente de 2024 e teve de se mudar para o pequeno imóvel de madeirite onde vive, ela utiliza o banheiro dos ex-sogros. Duas casas separam o endereço de cada um. Na noite de Natal, esse espírito de união e coletividade foi mantido.

— As crianças ganharam um pacote de wafer de morango cada uma. Todos brincaram bastante ali na rua e até jogaram bola na chuva. Eu ganhei uma caneca de presente. Cheguei em casa, tomei uma cervejinha e fui dormir. Foi um Natal muito bom, todos unidos e com saúde – afirma Jociele.

Para ajudar

Cozinha Solidária Marielle Franco: (51) 8946-0866







