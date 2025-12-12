Fio de poste solto enrosca no pescoço de estudante em Tramandaí e provoca acidente: "Senti uma dor agonizante"

Fios soltos ficavam na altura de veículos e pedestres. Isabela Bossle Hoffmann / Arquivo pessoal

Duas vezes ao dia, a estudante de fisioterapia Isabela Bossle Hoffmann, 20 anos, precisa refazer curativos e limpar ferimentos causados por um fio solto. A rotina de visitas diárias ao posto de saúde teve início em 6 de dezembro, quando a jovem pilotava uma motocicleta elétrica nas imediações de casa, no centro de Tramandaí, no Litoral Norte, e foi atingida pela fiação solta.

O fio pendente na Rua Firmiano Osório ficou preso no pescoço de Isabela e a derrubou da moto. O acidente gerou machucados no pescoço, queixo e braço direito.

— Queimou o meu pescoço. Senti uma dor agonizante e imediatamente comecei a chorar e gritar de dor. Eu quase morri — relembra a estudante.

A jovem ressalta que estava pilotando a cerca de 20 km/h e, mesmo assim, não conseguiu antecipar o perigo inesperado que vinha das alturas.

— Ainda penso muito sobre o que aconteceu. Fico muito irritada, porque isso não deveria acontecer. Em Tramandaí venta muito e há dezenas de fios soltos. Quantas pessoas a mais precisam ficar em estado de risco para alguém se responsabilizar e tomar providências? — questiona a vítima.

Isabela precisa trocar os curativos diariamente. Isabela Bossle Hoffmann / Arquivo Pessoal

Isabela compartilhou um vídeo nas redes sociais relatando o episódio. Por meio da manifestação pública, ela recebeu um retorno da CEEE Equatorial, que informou que os fios envolvidos no ocorrido são de empresas de telefonia.

Da mesma forma, a CEEE Equatorial informou à reportagem que, assim que soube do fato, apurou a situação, constatando que "o acidente foi causado por fios de telefonia". Além disso, disse que notificou os operadores de telecomunicações que utilizam o poste da companhia de energia "solicitando as adequações técnicas necessárias para a eliminação do risco".

Ainda conforme a Equatorial, o local já recebeu a manutenção necessária e não oferece mais risco.

Rotina impactada

Em razão do acidente, Isabela precisa visitar o posto de saúde uma vez por dia para refazer curativos, limpar os ferimentos e avaliar o progresso de cicatrização. Os procedimentos também precisam ser feitos por ela na mesma frequência em casa.

Além de se ocupar duas vezes ao dia com o tratamento, ela conta que atividades simples, como trocar de roupa, se tornaram um desafio doloroso neste processo de recuperação.

Ferimentos causam dores em tarefas básicas. Isabela Bossle Hoffmann / Arquivo Pessoal

— Algumas tarefas me deixam com muita dor, como me vestir, colocar cinto de segurança... Até encostar meus braços em superfícies dói — resume.

A previsão é de que ela siga com os cuidados por pelo menos 14 dias. O quadro é avaliado diariamente pela equipe médica.

Enquanto passa por tratamento, Isabela busca por uma resolução deste impasse. A jovem registrou um boletim de ocorrência (BO) na Polícia Civil sobre o ocorrido e pretende representar judicialmente contra as empresas responsáveis pelo poste e pela fiação.

Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal (Conexis Brasil) informou que a fiscalização de fios soltos "cabe à empresa proprietária do poste, que deve acionar as empresas de telecomunicações para reparos em caso de necessidade."

Fios invadiram a calçada. Isabela Bossle Hoffmann / Arquivo pessoal

A reportagem também contatou a prefeitura de Tramandaí, que não retornou até a publicação. O espaço segue aberto.

Zero Hora questionou a Equatorial sobre a realização de fiscalizações periódicas, mas a empresa afirmou que restringirá seu posicionamento ao que está na nota enviada.

O que diz a CEEE Equatorial

"A CEEE Equatorial lamenta o ocorrido com a motociclista na Rua Firmiano Osório, em Tramandaí. Assim que tomou conhecimento do fato, a distribuidora adotou medidas emergenciais para apurar a situação e constatou que o acidente foi causado por fios de telefonia.

Em caráter de urgência, a companhia notificou as operadoras de telecomunicações que utilizam a estrutura onde estavam instalados os cabos danificados, solicitando as adequações técnicas necessárias para a eliminação do risco.

A distribuidora esclarece que os postes são utilizados em regime de compartilhamento de infraestrutura entre a CEEE Equatorial e as prestadoras de serviços de telecomunicações. Cabe às empresas de telecomunicações a manutenção e a padronização de seus cabos e equipamentos, que devem estar em conformidade com as normas técnicas vigentes, conforme a Resolução Conjunta nº 4/2014 da Aneel e Anatel.

Nos casos em que a população identificar situações de risco envolvendo fios soltos, a orientação é registrar a ocorrência por meio da Central de Atendimento da distribuidora, no número 0800 721 2333. Após uma avaliação prévia, a CEEE Equatorial notificará as operadoras responsáveis."

O que diz a Conexis