Fio de poste solto enrosca no pescoço de estudante em Tramandaí e provoca acidente: "Senti uma dor agonizante"

Isabela Bossle Hoffmann, 20 anos, pilotava uma motocicleta elétrica quando ficou presa em fiação pendente

Júlia Ozorio

