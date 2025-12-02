Geral

Recurso e decreto legislativo

Federação das autoescolas vai ao STF e ao Congresso para tentar derrubar novas regras da CNH

Resolução eliminou a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação

Estadão Conteúdo

Ederson Hising

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS