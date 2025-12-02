Geral

Limite de R$ 200 mil
Famílias contempladas no Compra Assistida terão até 60 dias para escolher imóvel mesmo após final do programa

Até então, a Secretaria Nacional da Habitação ainda não havia definido quais grupos ainda teriam direito ao benefício. Com a medida, a prefeitura de Porto Alegre projeta ampliar o total de beneficiados de 4,8 mil para 6 mil famílias

Guilherme Milman

