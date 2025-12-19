Famílias afetadas por enchentes recebem casas definitivas no Vale do Taquari: "Presente lindo de Natal"

Suelen e Jonatan perderam a casa onde viviam com a família na enchente de setembro de 2023. Júlia Amaral / Agencia RBS

No Vale do Taquari, o Natal vai ser especial para 69 famílias. Foram entregues, nesta sexta-feira (19), as chaves das casas definitivas para pessoas afetadas pelas enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024. Na região, as entregas foram em Encantado, Muçum e Nova Bréscia. No norte do Estado, moradores de Nova Alvorada também celebraram os novos endereços.

O investimento do governo do Estado chega a R$ 18,9 milhões, somando recursos dos programas A Casa é Sua – Calamidade, A Casa é Sua – Município Resiliência e parcerias com o Movimento União BR.

Em Encantado, 14 famílias receberam as chaves das primeiras moradias. Os imóveis ficam no Loteamento Bratti 3, no bairro Lambari. As casas possuem dois quartos e têm cerca de 40 metros quadrados, além da vista para o Cristo Protetor. No mesmo local, devem ser entregues mais 21 casas.

Entre os beneficiados está a família de Suelen Galvão e Jonatan Brito, que perderam a casa na enchente de 2023 e desde então viviam de aluguel.

— Eu amei o lugar, é perfeito. Meu filho vai amar, tem lugar pra andar de bicicleta, tem pracinha. É só agradecer — celebrou Suelen.

Para Jonatan, a entrega simboliza um novo começo.

— É um presente lindo de Natal que nós estamos ganhando.

Ao todo, Encantado deve receber 100 casas definitivas, com investimento de R$ 12 milhões apenas no município, dentro do Plano Rio Grande.

Loteamento foi construído no bairro Lambari, em Encantado. Maurício Tonetto / Secom

Novas casas em Muçum

Em Muçum, foram entregues 30 casas definitivas construídas com recursos arrecadados pelo Movimento União BR, além de aporte de R$ 1,9 milhão do governo do Estado para infraestrutura e pavimentação. A prefeitura cedeu o terreno e investiu cerca de R$ 1 milhão em complementações.

As moradias foram construídas pelo método light steel frame (estrutura de aço leve) e entregues já mobiliadas.

Para Janaína Nunes dos Santos, agente comunitária de saúde contemplada, a casa representa o recomeço.

— Agora é a sequência da vida. A felicidade é imensa e a gratidão também — comemorou.

O sentimento é o mesmo da aposentada Claudia de Almeida.

— Demorou, mas veio. Graças a Deus, agora está aqui a minha casa. Agora é vida nova. O que ficou para trás, ficou.

Em Muçum, 30 casas definitivas foram construídas. João Pedro Rodrigues / Secom

Pelo Estado

Além de Encantado e Muçum, o governador Eduardo Leite acompanhou a entrega de 25 casas em Nova Bréscia, pelo programa A Casa é Sua – Calamidade, com investimento estadual de R$ 3,8 milhões.

Em Nova Alvorada, foram entregues 15 moradias definitivas pelo programa A Casa é Sua – Município Resiliência, com investimento total de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 1,2 milhão do Estado e R$ 799 mil de contrapartida da prefeitura. Com essa entrega, o programa chega a 243 casas definitivas concluídas.

Durante as cerimônias, o governador destacou o acompanhamento social e institucional do processo.