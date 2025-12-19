Geral

Recomeço
Notícia

Famílias afetadas por enchentes recebem casas definitivas no Vale do Taquari: "Presente lindo de Natal"

Entregas foram feitas pelo governo do Estado em Encantado, Muçum e Nova Bréscia. No Norte, também houve liberação de casas em Nova Alvorada

Júlia Amaral

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS