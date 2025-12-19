Famílias afetadas por enchentes recebem casas definitivas no Vale do Taquari: "Presente lindo de Natal"

No Vale do Taquari, o Natal vai ser especial para 69 famílias. Foram entregues, nesta sexta-feira (19), as chaves das casas definitivas para pessoas afetadas pelas enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024. Na região, as entregas foram em Encantado, Muçum e Nova Bréscia. No norte do Estado, moradores de Nova Alvorada também celebraram os novos endereços.
O investimento do governo do Estado chega a R$ 18,9 milhões, somando recursos dos programas A Casa é Sua – Calamidade, A Casa é Sua – Município Resiliência e parcerias com o Movimento União BR.
Em Encantado, 14 famílias receberam as chaves das primeiras moradias. Os imóveis ficam no Loteamento Bratti 3, no bairro Lambari. As casas possuem dois quartos e têm cerca de 40 metros quadrados, além da vista para o Cristo Protetor. No mesmo local, devem ser entregues mais 21 casas.
Entre os beneficiados está a família de Suelen Galvão e Jonatan Brito, que perderam a casa na enchente de 2023 e desde então viviam de aluguel.
— Eu amei o lugar, é perfeito. Meu filho vai amar, tem lugar pra andar de bicicleta, tem pracinha. É só agradecer — celebrou Suelen.
Para Jonatan, a entrega simboliza um novo começo.
— É um presente lindo de Natal que nós estamos ganhando.
Ao todo, Encantado deve receber 100 casas definitivas, com investimento de R$ 12 milhões apenas no município, dentro do Plano Rio Grande.
Novas casas em Muçum
Em Muçum, foram entregues 30 casas definitivas construídas com recursos arrecadados pelo Movimento União BR, além de aporte de R$ 1,9 milhão do governo do Estado para infraestrutura e pavimentação. A prefeitura cedeu o terreno e investiu cerca de R$ 1 milhão em complementações.
As moradias foram construídas pelo método light steel frame (estrutura de aço leve) e entregues já mobiliadas.
Para Janaína Nunes dos Santos, agente comunitária de saúde contemplada, a casa representa o recomeço.
— Agora é a sequência da vida. A felicidade é imensa e a gratidão também — comemorou.
O sentimento é o mesmo da aposentada Claudia de Almeida.
— Demorou, mas veio. Graças a Deus, agora está aqui a minha casa. Agora é vida nova. O que ficou para trás, ficou.
Pelo Estado
Além de Encantado e Muçum, o governador Eduardo Leite acompanhou a entrega de 25 casas em Nova Bréscia, pelo programa A Casa é Sua – Calamidade, com investimento estadual de R$ 3,8 milhões.
Em Nova Alvorada, foram entregues 15 moradias definitivas pelo programa A Casa é Sua – Município Resiliência, com investimento total de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 1,2 milhão do Estado e R$ 799 mil de contrapartida da prefeitura. Com essa entrega, o programa chega a 243 casas definitivas concluídas.
Durante as cerimônias, o governador destacou o acompanhamento social e institucional do processo.
— É um caminho que exige cuidado, acompanhamento do Ministério Público e das equipes municipais, para garantir que as famílias tenham a infraestrutura necessária e possam reconstruir suas vidas — afirmou Eduardo Leite.