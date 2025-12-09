Geral

Chuva forte
Família morre após carro ser arrastado por enxurrada em Santa Catarina

Veículo com um casal e um bebê a bordo passava por uma rua em Palhoça, na Grande Florianópolis, quando não conseguiu vencer a correnteza

Gabriel Guedes

