Família morre após carro ser arrastado por enxurrada em Santa Catarina

Rua de Palhoça tomada pela água após horas de muita chuva na Grande Florianópolis. Divulgação / Polícia Militar SC

A forte chuva que atinge a região metropolitana de Florianópolis nesta terça-feira (9), já deixa três mortos. Uma família, que estava em um carro, morreu após o veículo ser arrastado em uma rua de Palhoça que estava tomada pela enxurrada.

Segundo o NSC Total, um casal e um bebê com um ano de idade estavam numa Land Rover vermelha que foi arrastada pela água no bairro São Sebastião, em Palhoça. Com a correnteza, o carro ficou submerso, virado com o teto para baixo, e preso a um bueiro sob a BR-101, no trecho do novo Contorno Viário da Grande Florianópolis.

Após a água baixar, por volta das 13h30min, o Corpo de Bombeiros fez a retirada do veículo e dos corpos.

Dia de transtornos na Grande Florianópolis

A formação de um ciclone extratropical sobre o RS causou temporais em diversas partes do Estado de Santa Catarina desde segunda-feira (8). De acordo com o site NSC Total, cidades da região metropolitana de Florianópolis, como São José e Biguaçu, além da própria capital, registraram alagamentos na manhã desta terça-feira (9). Inclusive na BR-101 e na Via Expressa (BR-282), no acesso às pontes que dão acesso à Ilha de Santa Catarina.

Em Florianópolis houve alagamentos na região central e continental. Já em São José e Palhoça, pontos de acúmulos de água são registrados em várias partes das cidades. Em Biguaçu, também na Região Metropolitana, um trecho da BR-101 chegou a ficar com uma das faixas interditadas em razão do alto volume de água na estrada.

A Defesa Civil catarinense emitiu um alerta válido até quarta-feira para risco moderado a alto para alagamentos, enxurradas, destelhamentos e eventual queda de granizo.