Falta de luz completa 48 horas e afeta mais de 4 mil clientes no RS: "Comidas estragando"

Após dois dias do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, clientes permanecem sem energia elétrica. São 4.826 pontos, todos na área de concessão da CEEE Equatorial.
Um dos pontos afetados é o prédio onde Augusto Ferreira reside, no bairro Passo d' Areia, na zona norte de Porto Alegre. Ele relata que a energia elétrica foi afetada na segunda-feira (15) após a passagem do temporal.
— Estamos sem luz desde as 15h de segunda-feira. Comidas estragando, o elevador não funciona, então muitos idosos não conseguem sair de casa. Além disso, a falta de energia afetou o abastecimento de água já que o sistema precisa de luz para funcionar — contou Ferreira.
Outro morador do bairro Juliano Barreto também vive a mesma realidade:
— Só no meu condomínio são 23 apartamentos sem energia desde segunda-feira. Não tivemos nenhuma previsão ainda.
Em nota, a CEEE Equatorial afirma que equipes seguem trabalhando para restabelecer o serviço, mas ainda não há previsão de retorno. A concessionária garante que dos 254 mil pontos afetados na tempestade, 98% já foram restabelecidos.