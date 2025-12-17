Falta de luz completa 48 horas e afeta mais de 4 mil clientes no RS: "Comidas estragando"

Temporal derrubou árvores e afetou a rede elétrica. André Ávila / Agencia RBS

Após dois dias do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, clientes permanecem sem energia elétrica. São 4.826 pontos, todos na área de concessão da CEEE Equatorial.

Um dos pontos afetados é o prédio onde Augusto Ferreira reside, no bairro Passo d' Areia, na zona norte de Porto Alegre. Ele relata que a energia elétrica foi afetada na segunda-feira (15) após a passagem do temporal.

— Estamos sem luz desde as 15h de segunda-feira. Comidas estragando, o elevador não funciona, então muitos idosos não conseguem sair de casa. Além disso, a falta de energia afetou o abastecimento de água já que o sistema precisa de luz para funcionar — contou Ferreira.

Outro morador do bairro Juliano Barreto também vive a mesma realidade:

— Só no meu condomínio são 23 apartamentos sem energia desde segunda-feira. Não tivemos nenhuma previsão ainda.