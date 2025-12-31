Explosão durante incêndio em mercado deixa bombeiros feridos em Santana do Livramento; veja vídeo

Ler resumo

Uma explosão durante um incêndio no Supermercado 300, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, deixou diversos feridos na manhã desta quarta-feira (31). Em nota divulgada à imprensa, a Santa Casa de Misericórdia confirmou que permanece em atendimento às vítimas.

Ao todo, 17 pessoas precisaram ser hospitalizadas, todas do sexo masculino. Um dos bombeiros feridos está em estado grave e foi transferido para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

Em nota enviada por volta das 16h, o hospital informou que sete receberam alta e outros quatro estão em observação. Entre os outros cinco internados, um deles foi levado ao Hospital de Caridade de Santa Maria.

Segundo o portal Doble Chapa, um portão da garagem do estabelecimento, localizado na região central do município, explodiu e atingiu bombeiros que trabalhavam no combate às chamas.

Bombeiro que ficou em estado grave após a explosão é transferido para hospital de Porto Alegre. Marcos Ozanan / Arquivo Pessoal

De acordo com o comandante-geral dos Bombeiros, Julimar Fortes Pinheiro, seis bombeiros foram atingidos pela explosão, sendo um uruguaio. Um deles sofreu fratura em uma das pernas. A explosão teria sido provocada por um deslocamento de ar no momento em que a porta foi aberta.

O coronel explica que, nesta situação, houve um fenômeno de fogo incomum, chamado backdraft, uma explosão súbita que ocorre quando o oxigênio é reintroduzido rapidamente em um ambiente fechado e superaquecido que contém gases combustíveis acumulados sob pressão.

— Naquele momento, as nossas guarnições estavam se preparando para adentrar ao local da ocorrência, eles estavam fora do mercado, da edificação. E foram atingidos diretamente por esse deslocamento de ar e essa onda de calor — explicou Julimar.

O incêndio começou por volta das 6h30min na parte superior do prédio e teria sido provocado pelo gerador de energia.

Supermercado fica na região central de Santana do Livramento. Matias Moura / Jornal A Plateia

Hospital pede colaboração da população

Em nota publicada no Instagram, a Santa Casa de Santana do Livramento pediu a colaboração da população em razão da lotação dos leitos. "Pedimos à população que evite procurar o Pronto-Socorro, exceto em casos de urgência e emergência", diz postagem.

"Sensação horrível"

O repórter Matias Moura, do Grupo A Plateia, estava em frente ao supermercado no momento da explosão. Segundo ele, moradores que acompanhavam o trabalho das equipes se mobilizaram para auxiliar os bombeiros feridos após o impacto.

— (Foi) uma sensação horrível, nunca passei por nada parecido. A hora que aquele portão explodiu e a gente viu os militares do Corpo de Bombeiros espalhados pelo chão, a gente esqueceu que era repórter. Nesse momento, só o que a gente quer é que os profissionais que estavam trabalhando se recuperem — declarou.

Duda Pinto, jornalista da Rádio RCC, também estava no local e testemunhou a explosão. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, ele afirmou que o episódio abalou a família Gazi Hussein, proprietária do estabelecimento.

— Falei com os proprietários aqui, eles me disseram que não havia fogo, somente a fumaça — contou à Rádio Gaúcha.