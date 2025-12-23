Explosão causa incêndio em condomínio na Região Metropolitana e deixa duas pessoas feridas

Uma explosão seguida de incêndio foi registrada na tarde desta segunda-feira (22) em um condomínio no limite entre os municípios de Gravataí e Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.
O fogo teve origem em um apartamento do quarto andar, mas acabou impactando outras sete unidades, conforme o Corpo de Bombeiros de Gravataí. A corporação foi acionada por volta das 16h45min e contou com o apoio do efetivo de Cachoeirinha no atendimento da ocorrência.
A dona do apartamento onde as chamas começaram sofreu queimaduras pelo corpo, enquanto uma vizinha do andar superior inalou fumaça. Ambas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao atendimento médico.
De acordo com os bombeiros, a principal suspeita é de que a explosão tenha sido causada por um produto utilizado na impermeabilização de um sofá.
— Segundo o proprietário do apartamento, eles tinham realizado esse serviço no dia de hoje. O material utilizado é extremamente inflamável e volátil, permanecendo no ambiente — explicou a capitã Júlia Calgaro, dos bombeiros de Gravataí.
O incêndio foi controlado por volta das 18h20min. Uma perícia deve ser realizada no local para apurar oficialmente as causas do sinistro.
Além disso, os bombeiros solicitaram um laudo estrutural para avaliar se o prédio está seguro para moradia.