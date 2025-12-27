Estrutura do prédio ficou menos danificada do que o esperado, diz polícia

A Polícia Civil acredita que a estrutura do colégio centenário que pegou fogo na noite desta sexta-feira (26) em Santa Maria, na Região Central, não foi comprometida. A confirmação de que não será necessário demolir a edificação depende do resultado dos laudos periciais que ainda estão sendo desenvolvidos.

O delegado regional de Santa Maria, Sandro Meinerz, afirma que, pela dimensão das chamas, se esperava um estrago maior no prédio:

— Olhando a estrutura hoje, perto do que ontem nós vimos com as chamas, obviamente parece que causou muito menos danos do que a gente esperava. A estrutura do prédio aparentemente ficou íntegra. Obviamente, apenas uma análise técnica com engenheiros vai poder dizer exatamente se o prédio vai poder ser reaproveitado ou não, mas parece que sim.

Durante entrevista coletiva neste sábado (27), o delegado afirmou que, como não houve vítimas, o trabalho da Polícia Civil para compreender as causas do incêndio poderá ser feito sem pressa.

— O nosso objetivo agora é fazer essa análise pericial hoje, mas talvez não seja a única a ser realizada. Vamos chamar um corpo técnico especializado na semana para tentar descobrir exatamente o fato gerador do incêndio. Já estamos coletando imagens, para saber qual se havia pessoas na escola naquele momento, enfim, para esclarecer o fato da forma mais cabal possível.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Até o momento, nenhuma hipótese é descartada. O local segue isolado.

Na mesma entrevista coletiva da manhã deste sábado, o comandante-geral dos bombeiros Julimar Fortes Pinheiro defendeu que ter os caminhões de combate a incêndio foi mais importante e mais eficaz do que se a cidade tivesse a escada Magirus. No entanto, há projeção de que a cidade receba um destes equipamentos em breve. Foram 70 profissionais atuando nas chamas.

