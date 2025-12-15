Geral

Em Guaíba
Notícia

Vídeo mostra momento em que estátua de loja da Havan cai com ventania no RS

Monumento não resistiu à virada de tempo no Estado; de acordo com a assessoria da empresa, não houve feridos

Carlos Redel

Júlia Ozorio

