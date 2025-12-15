Vídeo mostra momento em que estátua de loja da Havan cai com ventania no RS

A ventania que atingiu a Região Metropolitana na tarde desta segunda-feira (15) causou diversos estragos. Um dos mais emblemáticos foi a queda da réplica da Estátua da Liberdade que fica em frente à loja da Havan na cidade de Guaíba.

As imagens que circulam pela internet mostram que a estátua, que mede 24 metros de altura, ao ser atingida pelo forte vento foi tombando para a frente lentamente, até cair de sua base, que tem 11 metros de altura.

— Começou a ventar e daqui a pouco ela (estátua) deu uma arreada e veio para baixo. Tinha um carro ali, tinha um carro bem ali, mas não pegou — relatou o morador de Guaíba Osvaldino Pereira, 76 anos, que estava indo visitar o filho, quando passou em frente à loja.

Já a costureira Janete de Lima Moura, de 50 anos, disse que mora na região e que nunca tinha vivido uma situação semelhante à desta segunda-feira:

— Pra nós aqui era um ponto turístico, né? O status. É lamentável ver, assim, ela caída agora no chão, né? Quebrada, assim, destruída, né? É bem triste de ver.

Segundo a assessoria de imprensa da Havan, porém, não houve registro de feridos ou de danos materiais para os clientes da loja.

A ventania se deu pouco depois da Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitir um "alerta severo" na tarde desta segunda, para tempestades com rajadas de vento acima de 90km/h na próxima hora.

Por volta das 15h15min, celulares de moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana receberam o aviso. O alerta vermelho orienta que a população se abrigue longe de árvores, placas e postes de energia.

A loja da Havan em questão fica na Avenida Nestor de Moura Jardim, 417, no bairro Parque 35.

Leia a íntegra da nota da Havan

A Havan informa que a Estátua da Liberdade da megaloja de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu na tarde desta segunda-feira, 15, em decorrência de fortes rajadas de vento que causaram danos e prejuízos em toda região.

Na ocasião, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho, com registro de ventos superiores a 90 km/h.

Não houve feridos e danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura.

A Estátua da Liberdade possui 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura. A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020.