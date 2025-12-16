Estátua da Havan que desabou custou R$ 1 milhão, pesava 3 toneladas e tinha 24 metros

Estátua caiu com a força do vento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A remoção da estátua da Havan que desabou em Guaíba durante o temporal que atingiu o Estado, durou cerca de três horas. Segundo a empresa responsável, os trabalhos se estenderam até por volta das 23h de segunda-feira (15).

Cada réplica custa em média R$ 1 milhão e pesa aproximadamente 3 toneladas. A estrutura tem 24 metros de altura, mas com o pedestal chega a 35 metros.

Com a queda, a estátua perdeu a cabeça. O corpo da escultura ficou inclinado contra a base, com rachaduras e pedaços quebrados espalhados pelo estacionamento. Não houve registro de feridos.

A Havan informa que "todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)" e que "a área foi imediatamente isolada". (Leia, abaixo, a nota na íntegra)

Inspirado na Estátua da Liberdade, dos Estados Unidos, o monumento foi erguido em 2020, na inauguração da loja. Não há previsão para instalação de uma nova escultura no local, informou a assessoria da empresa.

Além de Guaíba, outros 53 municípios reportaram transtornos causados pelo temporal no Estado, segundo a Defesa Civil. Entre os danos reportados estão destelhamentos, alagamentos, falta de energia elétrica, além de quedas de postes e árvores.

O que diz a Havan

"NOTA À IMPRENSA

A Havan informa que a Estátua da Liberdade da megaloja de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu na tarde desta segunda-feira, 15, em decorrência de fortes rajadas de vento que causaram danos e prejuízos em toda região.

Na ocasião, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho, com registro de ventos superiores a 90 km/h.

Não houve feridos e danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura.

A Estátua da Liberdade possui 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura. A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020.