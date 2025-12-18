Encontrado corpo de idoso que caiu no Rio Jacuí enquanto pescava

Ribeirinhos auxiliaram nas buscas aos desaparecidos no Rio Jacuí na quarta-feira. Tiago Folleto / Divulgação

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18) o corpo de um dos pescadores que caiu no Rio Jacuí, em Agudo, na Região Central, na última terça-feira. Wilmar Carvalho tinha 65 anos.

A vítima pescava com um amigo da mesma idade quando a embarcação em que eles estavam virou. O amigo segue desaparecido.

O corpo de Carvalho foi encontrado a cerca de oito quilômetros de onde ocorreu o incidente.

