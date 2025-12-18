Encontrado corpo de idoso que caiu no Rio Jacuí enquanto pescava

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18) o corpo de um dos pescadores que caiu no Rio Jacuí, em Agudo, na Região Central, na última terça-feira. Wilmar Carvalho tinha 65 anos.
A vítima pescava com um amigo da mesma idade quando a embarcação em que eles estavam virou. O amigo segue desaparecido.
O corpo de Carvalho foi encontrado a cerca de oito quilômetros de onde ocorreu o incidente.
Os bombeiros também buscam uma servidora da Fepam que caiu nas margens do Jacuí enquanto trabalhava coletando água em Dona Francisca, também na Região Central.