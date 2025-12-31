Geral

Empresário Oscar Maroni, dono da casa noturna Bahamas Club, morre aos 74 anos

Maroni lutava contra o Alzheimer e, no último ano, estava internado em uma casa de repouso na capital paulista; velório será restrito a amigos e familiares

Zero Hora

