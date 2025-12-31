Empresário Oscar Maroni, dono da casa noturna Bahamas Club, morre aos 74 anos

Causa da morte não foi revelada. Bahamas Hotel Club / Reprodução

O empresário Oscar Maroni, dono da casa de entretenimento adulto Bahamas Hotel Club e famoso na noite paulistana, morreu nesta quarta-feira (31), aos 74 anos, em São Paulo. As informações são do g1.

A causa da morte do empresário ainda não foi divulgada. Maroni lutava contra o Alzheimer e, no último ano, estava internado em uma casa de repouso na capital paulista.

Em nota, a família declarou que ele "viveu intensamente e foi fiel às suas convicções e à sua liberdade".

Figura polêmica, o empresário ficou conhecido por declarações provocativas e atritos frequentes com autoridades, sobretudo relacionados ao funcionamento do seu estabelecimento.

O velório de Maroni será restrito a familiares e amigos próximos. Segundo a CNN, o Bahamas Hotel Club suspendeu temporariamente suas atividades, com previsão de retomada das operações no sábado (2).