Em que data Jesus nasceu segundo os evangelhos e como se estabeleceu a celebração em 25 de dezembro?

O fato é que não se há nenhuma certeza histórica a respeito do dia do nascimento de Jesus Cristo. Filippo Monteforte / AFP

Dia 13 de abril, 14 de outubro, 3 de julho — as possibilidades são muitas, mas a certeza é nenhuma. A data exata do nascimento de Jesus de Nazaré permanece um mistério histórico, distante do 25 de dezembro celebrado há séculos.

Os evangelhos, principais fontes para reconstruir sua vida, foram escritos décadas após sua morte por autores que não o conheceram pessoalmente e tinham como objetivo difundir a fé em Jesus como messias.

Além dos autores que não conheceram Jesus, existe a possibilidade de um erro de cálculo cometido por um monge medieval, que pode ter deslocado até mesmo o nosso calendário atual.

A história de Jesus nos chega de segunda, terceira ou até quinta mão, narrada por cristãos das primeiras gerações que, segundo historiadores, estavam mais interessados em sua morte e ressurreição do que em registrar seu nascimento.

As fontes

As principais fontes sobre o nascimento de Jesus, explica o historiador espanhol Javier Alonso à BBC News Mundo, são os Evangelhos de Mateus e Lucas, escritos entre os anos 80 e 90 d.C.

Os textos mais antigos do Novo Testamento, como o Evangelho de Marcos e as cartas autênticas de Paulo, não mencionam sua infância.

O problema, segundo Alonso, é que os relatos de Mateus e Lucas são cronologicamente incompatíveis. Mateus situa o nascimento durante o reinado de Herodes, o Grande, morto em 4 a.C., o que colocaria o nascimento de Jesus alguns anos antes do marco do calendário cristão. Já Lucas associa o evento ao censo conduzido por Quirino, governador da Síria, datado do ano 6 d.C., segundo registros do historiador Flávio Josefo.

"Há uma diferença de pelo menos dez anos entre Mateus e Lucas", afirma Alonso. A divergência se soma à hipótese, levantada pelo filólogo Antonio Piñero, de que os capítulos iniciais desses evangelhos — justamente os que narram a infância de Jesus — podem ter sido incorporados aos textos após eles já estarem em circulação.

"Sabemos que esses relatos foram acrescentados porque, a partir de Mateus 3 e Lucas 3, os personagens parecem desconhecer os acontecimentos narrados nos capítulos anteriores, além de haver contradições", afirma Antonio Piñero.

Segundo ele, os historiadores situam a redação dessas passagens no início do século 2, o que indica que o nascimento e a infância de Jesus podem ter sido escritos mais de 60 anos após sua morte, quando existiam cerca de 3 mil cristãos no mundo, organizados em comunidades distintas.

Para avaliar qual relato se aproxima mais da realidade, Mateus ou Lucas, os historiadores recorrem a outras referências históricas dos evangelhos, sobretudo Pôncio Pilatos. Sabe-se que Jesus morreu durante o governo de Pilatos, entre 26 e 36 d.C., e que iniciou sua pregação no 15º ano do imperador Tibério, explica Javier Alonso.

Nesse contexto, a cronologia de Mateus se mostra mais coerente: se Jesus nasceu por volta de 4 a.C., teria morrido por volta do ano 30, com cerca de 34 anos. Já a versão de Lucas não se ajusta às datas. "O censo de Quirino não faz sentido histórico", afirma Alonso, que o interpreta como um recurso literário para levar Maria e José de Nazaré a Belém, local onde, segundo a tradição, o messias deveria nascer.

Piñero concorda e destaca o caráter profético da narrativa: ao identificar Jesus como o messias, os evangelhos cumprem a profecia de Miquéias (5:1), segundo a qual o salvador viria de Belém, cidade natal do rei Davi.

Outras fontes

Os Evangelhos oferecem algumas âncoras cronológicas para situar Jesus no tempo, mas não existem outros textos contemporâneos que registrem sua vida. O historiador judeu-romano Flávio Josefo, no século 1, menciona Jesus em História dos Judeus, escrita por volta do ano 95, mas de forma genérica e sem qualquer referência ao seu nascimento, explica Antonio Piñero.

"É possível saber o dia em que nasceu o imperador Augusto, mas não o de um pregador galileu", observa Javier Alonso. "Além disso, as fontes que temos foram escritas muito tempo depois."

A ausência de interesse dos primeiros cristãos pela infância de Jesus ajuda a explicar esse silêncio. Nem Paulo, nem Marcos — autor do primeiro Evangelho, escrito cerca de 40 anos após a morte de Jesus — mencionam seu nascimento. Segundo Piñero, isso ocorre porque, para o cristianismo primitivo, a mensagem central de Jesus era a chegada iminente do Reino de Deus, algo que não se esperava para um futuro distante.

"Se o Reino estava prestes a chegar, não havia motivo para se preocupar com lembranças ou detalhes biográficos", afirma o pesquisador. Com o passar do tempo, porém, a morte das primeiras gerações e a percepção de que o Reino não viria imediatamente levaram à necessidade de registrar e transmitir a história de Jesus.

Nesse contexto, o nascimento teve pouca relevância inicial. "O núcleo da fé cristã primitiva é a morte e a ressurreição de Jesus como vitória sobre a morte. O resto é decorativo", argumenta Piñero.

À medida que a popularidade de Jesus cresceu, surgiram tentativas de preencher lacunas de sua biografia. "Por isso, o cristianismo escreve sua história ao contrário: primeiro a morte e a ressurreição, depois a vida pública e, por fim, o nascimento — narrado apenas nos evangelhos mais tardios, Mateus e Lucas."

O Monge Dionísio

Dionísio, estando em Roma por volta do ano 497, foi comissionado pelo Papa para determinar a data da Páscoa a fim de entrar em acordo com as igrejas orientais. E, assim que a data da Páscoa foi definida, surgiu a necessidade de descobrir exatamente quando Jesus nasceu.

Dionísio era um cronógrafo, isto é, dedicava-se ao estudo da cronologia a partir dos textos disponíveis em sua época. "Ele não tinha acesso às fontes de que um historiador dispõe hoje; fez o que pôde e errou", afirma Javier Alonso.

O monge estabeleceu que Jesus teria nascido 753 anos após a fundação de Roma e definiu o ano seguinte, 754, como o ano 1 da era cristã. Com o tempo, esse sistema de contagem foi adotado e, junto com ele, perpetuou-se o erro na data do nascimento de Jesus.

Naquele período, no mundo romano, os anos eram contados com base no reinado dos imperadores — como o quinto ano de Tibério ou o quarto de Nero — ou, em algumas cidades, a partir da data de sua fundação, como ocorria em Roma.

A escolha de 25 de dezembro

Dionísio não teve relação com a escolha do 25 de dezembro, já que a data foi estabelecida antes de seu tempo. Segundo Antonio Piñero, trata-se de uma "invenção cristã" ligada ao século 4, quando o imperador Teodósio Magno tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, após o ano 380. Com a Igreja passando de perseguida a dominante, buscou-se assimilar elementos das religiões pagãs.

O dia 25 de dezembro coincidia com a celebração romana do Sol Invictus, associada ao solstício de inverno, quando os dias começam a se alongar. Embora o solstício ocorra em 21 de dezembro, os antigos celebravam no dia 25, quando já se percebia a "vitória da luz sobre as trevas". Essa simbologia foi cristianizada, identificando Jesus com o "sol invencível", o que levou à fixação de seu nascimento nessa data.

No mesmo período, os romanos celebravam a Saturnália, festa marcada por trocas de presentes, guirlandas e até o uso de árvores decoradas — costumes que também foram incorporados. "Copiam-se datas e substituem-se práticas", resume Javier Alonso.