"Em casa, falta até gás": 400 pessoas recebem ceia solidária de Natal em Canoas

Em um canto do restaurante popular localizado na Avenida Boqueirão, em Canoas, o pai segura entre as mãos uma ficha com três dígitos enquanto o filho brinca com um feixe de meia dúzia de balões verdes. Ambos prestam atenção nos números chamados ao microfone, já que a convocação garantirá à dupla a única ceia de Natal possível este ano — um prato de arroz com feijão, frango, massa, aipim e salada de beterraba.

Assim como Adolfo da Silva Rosa, 46 anos, e Bernardo Alves da Rosa, oito, cerca de 400 pessoas em situação de vulnerabilidade social esperavam ao meio-dia desta quarta-feira (24) pela chamada para se servir no bufê solidário de Natal organizado pela prefeitura em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA).

Adolfo conta que vende doces nas esquinas da cidade para sustentar a si e ao filho, já que a mãe do menino morreu durante o parto. O trabalho desempenhado ao relento, porém, desta vez não foi suficiente para garantir uma ceia feita por meios próprios, em casa, na noite que antecede o Natal. Assim, recorreu à ação beneficente organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, realizada durante o dia, para marcar a data.

— Em casa, muitas vezes falta até gás para cozinhar. Como moramos de aluguel, às vezes não sobra dinheiro pra mais nada, comida, roupa. Então aqui é nossa chance de fazer uma ceia — explica o pai, que aluga uma casa no setor 3 do bairro Guajuviras.

O vendedor de doces Adolfo e o filho, Bernardo. Jeff Botega / Agencia RBS

Embora o termo "ceia" seja utilizado para se referir à refeição noturna, a necessidade se antecipou ao relógio para a multidão que ocupou o salão do restaurante solidário — que, durante a semana, costuma servir 200 refeições diárias de forma igualmente gratuita. O evento também atraiu quem buscava, além de um prato bem servido, alguma companhia durante o período natalino.

— À noite, vou estar sozinha em casa. Então, o meu Natal está sendo aqui, agora, com todo mundo — revelou a aposentada Maria Odete de Oliveira, 67 anos, outra moradora do bairro Guajuviras, enquanto estendia a mão para mostrar o entorno cheio de gente.

Maria Odete tem quatro filhos, mas três deles moram em Santa Catarina, e uma filha que também vive em Canoas não poderia visitá-la. A aposentada explica que, de qualquer forma, não teria nada a oferecer para algum familiar ou eventual visitante:

— Não tenho condições de fazer janta de Natal.

Boa parte dos participantes do evento, atendidos por programas sociais no município, já costuma se servir no mesmo restaurante durante a semana em razão das dificuldades econômicas. A quarta-feira, porém, foi especial pelo reforço na oferta de comida e pela presença de um Papai Noel. Após a refeição, o bom velhinho devidamente trajado de vermelho e barba postiça distribuiu brindes formados por um kit de higiene pessoal uma guloseima.

Também presente no início do almoço festivo, o prefeito de Canoas, Airton Souza, afirmou que o município tem procurado priorizar a atenção a famílias em situação de dificuldade.