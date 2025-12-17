Dois dias após temporal, RS ainda tem quase 9 mil clientes sem luz

Na segunda, 254 mil clientes chegaram a ser afetados. André Ávila / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul ainda tem 8.890 clientes sem energia elétrica em razão do temporal e vento forte registrados na tarde de segunda-feira (15). Conforme a atualização divulgada pela CEEE Equatorial na manhã desta quarta (17), os municípios mais afetados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Butiá e Guaíba.

A concessionária afirma que restabeleceu o fornecimento de energia para 246 mil clientes, o que corresponde a mais de 96,5% dos 254 mil que foram afetados.

Equipes seguem mobilizadas, e o plano de contingência permanece ativo. A distribuidora diz que trabalha para normalização o mais breve possível do percentual restante.