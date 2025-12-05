Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz assume presidência do TRT-RS

Magistrado conduzirá a instituição até 2027. Youtube TRT-RS / Reprodução

O desembargador Alexandre Corrêa da Cruz assumiu nesta sexta-feira (5) a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS). Ele substitui o desembargador Ricardo Martins Costa na função.

O TRT-RS tem sede em Porto Alegre e é a segunda instância da Justiça do Trabalho no Estado. A cerimônia de posse foi realizada no Plenário Milton Varela Dutra.

Em discurso na solenidade, Cruz afirmou que a administração será guiada pelo compromisso com a justiça social, a dignidade e o bem comum e prometeu transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

— Queremos que os espaços de diálogo sejam permanentes e que a presidência possa ser vista como uma aliada na busca das soluções. As portas do gabinete da presidência permanecerão sempre abertas. Acreditamos na força da nossa instituição e no comprometimento das pessoas que a compõe — disse o desembargador.

O novo presidente do Tribunal é desembargador desde 2010. Antes, foi procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Junto dele, farão parte da nova gestão como vice-presidentes os desembargadores Cláudio Antônio Cassou Barbosa e Fernando Luiz de Moura Cassal e como corregedora a desembargadora Maria Madalena Telesca.

A desembargadora Maria Silvana Rotta Tedesco e o desembargador Ricardo Carvalho Fraga assumirão, respectivamente, a direção e a vice-direção da Escola Judicial.

Cruz foi eleito no dia 3 de outubro pelos colegas. Antes, teve o nome submetido à consulta prévia e obteve 94,62% de aprovação entre juízes e desembargadores, maior percentual já registrado desde a criação do instrumento.