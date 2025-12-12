Geral

Jornalismo
Notícia

Debate na ANJ discute o uso e a aplicação da Inteligência Artificial nas redações

Painel realizado em São Paulo reuniu os principais líderes de redação do país para debater como a IA redefine o ecossistema informacional, exige novos pilares éticos e pode reforçar a credibilidade em um cenário de confusão informativa

