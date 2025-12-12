Debate na ANJ discute o uso e a aplicação da Inteligência Artificial nas redações

O painel sobre “IA e o futuro do jornalismo”, promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), discutiu o uso e a aplicação da Inteligência Artificial nas redações.

O debate foi mediado por Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, e contou com as participações de Alan Gripp, diretor de Redação de O Globo, Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha de S.Paulo, Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Estadão, e Patricia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta.

Ao abrir o debate, Marta Gleich apresentou um panorama direto do que observa no dia a dia das redações, com ênfase sobre o tamanho da ruptura em curso.

Marta Gleich detalhou o dilema central enfrentado pelos veículos. O conteúdo que financia o jornalismo está cada vez mais protegido por paywalls, mas, ao mesmo tempo, as redações precisam se proteger contra bots que raspam esse conteúdo sem autorização e o utilizam para treinar sistemas que competem com o próprio jornal.

— Estamos aqui num terreno difícil para manter a relevância da nossa atividade. Somos uma voz importante para a democracia, mas vivemos o cenário de news avoidance (evitação de notícias), com redes sociais como primeira fonte e IAs que raspam conteúdo. Se estamos nas plataformas, alimentamos o mesmo negócio que nos ameaça.

Diante disso, a adoção da tecnologia deve ser guiada por dois pilares inegociáveis, ressalta a diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS:

— O primeiro é a supervisão humana, sempre. O segundo: transparência total, não enganar o público.

A preocupação com a credibilidade e a autoria humana foi um consenso. Alan Gripp, de O Globo, destacou que o choque inicial da IA deve ser superado por diretrizes formais que jamais permitam a dispensa do julgamento jornalístico.

— Nunca usar qualquer ferramenta sem supervisão humana.

Para ele, o poder da IA só é benéfico quando conectado ao acervo centenário dos jornais, garantindo profundidade e contexto

— Buscamos conectar a força incrível da IA com o conteúdo que construímos ao longo de 100 anos. Isso evita pasteurização e a morte da criatividade.

O risco da pasteurização também foi levantado por Patricia Blanco, do Instituto Palavra Aberta. Blanco reforçou que a ética deve ser central, pois a IA, se usada sem senso crítico, pode levar à perda de criatividade, análise de contexto e verificação.

— Corre-se o risco de ficar tão preso ao resultado apresentado pela IA que se perde criatividade, análise de contexto, verificação, coisas que só o olhar jornalístico pode trazer.

Sérgio Dávila, da Folha de S.Paulo, alertou que, embora a IA seja uma ferramenta incrível para processos, ela opera olhando para o passado, enquanto o jornalismo precisa captar o que está acontecendo agora.

— É uma ferramenta incrível que revolucionou processos. Mas há limites.

Por fim, a coragem editorial e a autoria humana foram apresentadas como elementos insubstituíveis. Eurípedes Alcântara, do Estadão, defendeu um modelo de regras "duras", permitindo o uso da IA na fase de produção, mas impondo que o texto final terá sempre autoria humana.

— No final, o texto terá sempre autoria humana. Você é o autor de qualquer matéria que colocar em qualquer canal do Estadão.

Para ele, o valor da credibilidade jamais pode ser delegado a algoritmos. Em um cenário de crise epistemológica, a IA, se usada com rigor, pode ser uma aliada para "torturar as versões até restar o fato", reforçando o papel do jornalismo independente na sustentação da democracia.