Dança, religião, esporte, obras e cultura: a semana em imagens

Prática se tornou patrimônio cultural imaterial. Renan Mattos / Agencia RBS

A reportagem de Zero Hora contou a história da dança do cortadinho, que surgiu nos bailes dos anos 1970, em Alvorada, tendo como base o tango, a lambada e as danças de salão. Hoje, é patrimônio cultural imaterial do município.

O registro é de Renan Mattos.

Prefeitura já recorreu da reabertura do caso. André Ávila / Agencia RBS

A Justiça mandou reabrir o processo administrativo de liberação do Templo de Lúcifer, após a prefeitura de Gravataí negar alvará ao espaço. Os proprietários do terreno alegam intolerância religiosa.

A foto é de André Ávila.

Abel tentará salvar o clube. Jeff Botega / Agência RBS

Abel Braga foi apresentado como novo técnico do Internacional para a reta final do Brasileirão 2025.

O registro é de Jefferson Botega.

Obras da estrutura estão na última etapa. Duda Fortes / Agencia RBS

As obras no Viaduto Otávio Rocha entraram na reta final e devem finalizar ainda em dezembro.

A foto é de Duda Fortes.

Com a demolição do antigo prédio, vizinhos ganham uma nova vista. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A demolição do Esqueletão revelou uma nova vista a vizinhos da propriedade no Centro Histórico de Porto Alegre.

O registro é de Jonathan Heckler.

Tricolor é superado pelos cariocas em casa. Renan Mattos / Agencia RBS

No último jogo da Arena em 2025, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1.

A foto é de Renan Mattos.

Alabarse é diretor de teatro e ex-secretário da Cultura de Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Luciano Alabarse foi escolhido o novo presidente da Fundação Theatro São Pedro.