Dança, religião, esporte, obras e cultura: a semana em imagens

A reportagem de Zero Hora contou a história da dança do cortadinho, que surgiu nos bailes dos anos 1970, em Alvorada, tendo como base o tango, a lambada e as danças de salão. Hoje, é patrimônio cultural imaterial do município.
O registro é de Renan Mattos.
A Justiça mandou reabrir o processo administrativo de liberação do Templo de Lúcifer, após a prefeitura de Gravataí negar alvará ao espaço. Os proprietários do terreno alegam intolerância religiosa.
A foto é de André Ávila.
Abel Braga foi apresentado como novo técnico do Internacional para a reta final do Brasileirão 2025.
O registro é de Jefferson Botega.
As obras no Viaduto Otávio Rocha entraram na reta final e devem finalizar ainda em dezembro.
A foto é de Duda Fortes.
A demolição do Esqueletão revelou uma nova vista a vizinhos da propriedade no Centro Histórico de Porto Alegre.
O registro é de Jonathan Heckler.
No último jogo da Arena em 2025, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1.
A foto é de Renan Mattos.
Luciano Alabarse foi escolhido o novo presidente da Fundação Theatro São Pedro.
O registro é de Mateus Bruxel.