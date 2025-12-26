Custo da CNH para carro e moto deve cair mais de 70% no RS; veja valores

Provas prática e teórica poderão ser agendadas a partir de 5 de janeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para carros e motocicletas deve cair mais de 70% no Rio Grande do Sul com o novo sistema de emissão do documento. A estimativa é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS).

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, a diretora-geral adjunta do Detran/RS, Isabel Friski, afirmou que o custo da habilitação para a categoria AB deve ser reduzido de R$ 4,5 mil para R$ 1,2 mil, uma queda de 72%.

No caso da categoria B, para automóveis, a previsão é de que o valor passe de R$ 2,7 mil para R$ 890, variação de 67%.

A estimativa considera a realização de duas horas-aulas práticas, quantidade mínima no novo modelo. Se considerar necessário, o aluno pode contratar mais aulas nos centros de formação de condutores (CFCs).

De acordo com Isabel, 17 mil gaúchos já se inscreveram no curso teórico online gratuito oferecido pelo governo federal, que substitui as aulas teóricas dos CFCs. A plataforma pode ser acessada pelo site ou pelo aplicativo CNH do Brasil.

Depois da conclusão do curso, a partir do dia 5 de janeiro, os futuros motoristas poderão agendar a prova teórica e a prova prática nos CFCs.

— As pessoas já podem entrar no site da CNH Brasil e iniciar o curso teórico gratuito e, após isso, o CFC está habilitado a fazer o exame físico e o exame psicológico. A partir do dia 5, nosso sistema já está pronto para as pessoas já marcarem a prova teórica e a prova prática — explicou a diretora.

Nos próximos meses, além dos CFCs, haverá opção de fazer aulas com instrutores autônomos. A estimativa do Detran é de que esses profissionais sejam cadastrados ao longo do primeiro trimestre de 2026.

Assista à entrevista na íntegra: