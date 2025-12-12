Cultura, esporte e tempo: a semana de GZH em fotos

Marisa Monte encerrou a turnê nacional de Phonica com show em Porto Alegre. A artista revisitou 40 anos de carreira em um espetáculo com participação de orquestra e 55 músicos no palco.
A foto é de André Ávila.
Torcida colorada celebra a vitória e a permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio Beira-Rio.
O registro é de Duda Fortes.
A cervejaria Salva Craft Beer, em Bom Retiro do Sul, foi contemplada com diversos prêmios em 2025.
A foto é de Mateus Bruxel.
Um ciclone extratropical passou pelo Estado e levou chuva e rajadas de vento a diversas regiões. O fenômeno teve características e dimensão incomuns para o período no Rio Grande do Sul.
O clique é de Jonathan Heckler.
No início da noite de terça (9), durante a passagem do ciclone extratropical por Porto Alegre, Bruno Todeschini registrou imagens do céu da Capital.
Um arroio transbordou na Avenida Sarandi, na Zona Norte. A chuva intensa causou problemas em Porto Alegre, com pontos com acúmulo de água sobre algumas vias.
O clique é de Mateus Bruxel.
Artistas participaram do Live Painting, no DC Navegantes, ação cultural que antecede o evento Pipa Parade 2026.
A foto é de Renan Mattos.
Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, em entrevista coletiva organizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
O registro é de Renan Mattos.