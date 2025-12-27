Corpo é encontrado após queda de avião de pequeno porte no mar de Copacabana

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro anunciou inicio da Operação Verão, para manter a segurança dos banhistas. Reprodução / CBMERJ

Um avião monomotor caiu no mar de Copacaba, no Rio de Janeiro, por volta das 12h30min deste sábado (27), e um corpo foi localizado pelos bombeiros, por volta das 15h15min.

De acordo com informações do g1, a aeronave realizava um serviço de publicidade quando houve o acidente, na altura do posto 4.

Segundo testemunhas que estavam na praia, a aeronave levava uma faixa publicitária quando caiu a água e rapidamente afundou. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação, e buscas por possíveis feridos seguem no local.

No momento da queda, a praia estava lotada e muitas pessoas estavam no mar. Um banhista relatou ter ouvido um barulho forte e, logo depois, ter visto a faixa de propaganda transportada pela aeronave cair na água.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), comunicou que investigadores aeronáuticos foram acionados.