Corpo de técnica da Fepam que caiu no Rio Jacuí é localizado por pescadores

O corpo de Roberta dos Reis Costantin, de 21 anos, foi localizado na manhã deste sábado (20) por pescadores no Rio Jacuí, em Dona Francisca, na região central do Estado. A jovem, que é técnica em química da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), estava desaparecida havia quatro dias após cair no rio durante o trabalho.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado na localidade de Remanso das Taquareiras, distante cerca de três quilômetros do ponto onde Roberta caiu na água. Pescadores levaram o corpo para a margem e acionaram as equipes.

As buscas pela jovem ocorriam desde o desaparecimento e envolveram equipes de diversas cidades da região, especialmente pelas dificuldades devido a profundidade e forte correnteza do rio.

Para auxiliar nos trabalhos, a empresa responsável pela geração de energia na usina de Dona Francisca reduziu a vazão do rio. Durante as operações, já haviam sido localizados objetos de trabalho utilizados por Roberta no momento da queda.

Relembre o caso

Roberta estava no município, na terça-feira (16), junto com colegas que faziam a coleta de amostras de água para análises. Ela teria se desequilibrado e caído no Jacuí.

Segundo os bombeiros, testemunhas relataram que ela usava uma roupa pantaneira, espécie de uniforme impermeável e de tecido resistente, e estava em uma rampa no porto no momento da coleta. Após cair, ela teria afundado e não conseguiu retornar à superfície.

A vestimenta pode ter contribuído para que a jovem não conseguisse emergir. Um colega teria presenciado o ocorrido, mas não conseguiu resgatá-la devido à correnteza, e Roberta acabou sendo levada pela água.

Quem era Roberta

A jovem ingressou na Fepam em outubro de 2024 e atuava como técnica em química na divisão de laboratório do órgão.

A pesquisa para a qual Roberta fazia a coleta faz parte do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Naturais (Qualiágua), que acompanha as condições das águas naturais no estado. Elas ocorrem de três em três meses para avaliar variações da qualidade da água ao longo do tempo – é um trabalho de rotina.

Roberta era formada pelo Instituto Federal Farroupilha (IFRS) de Caxias do Sul e cursava graduação em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as cerimônias de despedida.

Leia nota da Fepam:

"A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informa, com profundo pesar, que o corpo da servidora Roberta dos Reis Costantin, de 21 anos, foi localizado na manhã deste sábado (20/12), no Rio Jacuí. As buscas duraram mais de 70 horas e o corpo foi localizado em Dona Francisca, a cerca de 2 km do local da queda.

Roberta era técnica em Química e atuava na Fepam desde outubro de 2024. Na terça-feira (16/12), realizava a coleta de água para análise quando caiu no rio, no município de Dona Francisca.

A Fepam se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de profunda tristeza e informa que seguirá prestando todo o suporte necessário à família".