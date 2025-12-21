Corpo de homem que caiu de jet-ski no Guaíba é localizado pelos Bombeiros

O corpo do homem que estava desaparecido após cair de um jet-ski no Guaíba foi encontrado pela equipe de mergulho dos Bombeiros de Porto Alegre no final da manhã deste domingo (21).

A vítima, identificada como Edie Anderson de Oliveira Barrero, 26 anos, foi localizada sem vida. A informação é dos Bombeiros O acidente teria acontecido por volta da 1h.

Leia Mais RS já teve 12 mortes por afogamento em dezembro

Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos de busca iniciaram ainda na madrugada e se concentraram próximo à área do Marina Jet Place, local onde teria ocorrido a queda.

Três mergulhadores participaram das buscas. Nesta manhã, familiares e amigos acompanharam os trabalhos, mas preferiram não falar com a reportagem.



