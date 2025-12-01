Corpo de homem desaparecido na Fronteira Oeste é encontrado no Uruguai

O corpo de Rogério de Souza, de 45 anos, desaparecido no Rio Uruguai, em Uruguaiana, na noite de quinta-feira (27), foi encontrado na cidade uruguaia de Bella Union. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros do país vizinho na tarde de sexta-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Uruguaiana, Souza era pescador e navegava em um barco a motor, quando a embarcação bateu em um tronco de árvore e afundou. Ele estava acompanhado de dois amigos, que conseguiram se salvar.

O corpo do pescador foi localizado próximo da pousada Parador Los Pinos, na margem uruguaia, próximo à fronteira com Barra do Quaraí. Os bombeiros do Uruguai contataram as autoridades brasileiras para translado do corpo.

Leia Mais Fechamento de freeshops e comércio durante feriados gera impasse entre sindicato e empresários em Uruguaiana