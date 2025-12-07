Corpo de Bombeiros faz buscas por homem que desapareceu na Lagoa Rondinha, em Cidreira

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem desaparecido desde a tarde deste sábado (6), na Lagoa da Rondinha, em Cidreira.
Conforme os bombeiros, Welnatan Alberton Rodrigues, 35 anos, estaria nadando com o cunhado, quando os dois se afogaram. Welnatan submergiu e não foi mais visto. O cunhado conseguiu sair da água a salvo.
A corporação foi acionada às 15h07min de sábado. As buscas continuam.
Estão mobilizados o 9º Batalhão de Bombeiros Militares, mergulhadores da Companhia Especial de Busca e Salvamento, além de um operador de drone e o oficial de serviço.