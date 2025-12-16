Conversas Cruzadas: quais os efeitos para trabalhadores e empresas com o fim da escala 6x1? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min , o apresentador Rodrigo Lopes recebe a advogada empresarial trabalhista Vanessa Irala e a economista do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) Cristina Vieceli, para debater os possíveis efeitos do fim da escala 6x1 para trabalhadores e empresas.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.