Conversas Cruzadas: o que foi destaque na política, economia, cultura e segurança em 2025?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o colunista de Segurança Pública em GZH Humberto Trezzi, o colunista de Cinema em GZH Ticiano Osório, a colunista de Economia em GZH Marta Sfredo e o repórter de Política na Rádio Gaúcha Paulo Egídio, para analisar os fatos mais relevantes da política, da economia, da cultura e segurança, que marcaram 2025.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.