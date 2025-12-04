Conversas Cruzadas: entrevista com Luciano Alabarse, novo presidente da Fundação Theatro São Pedro

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa e o editor de GZH Fábio Prikladnicki, recebem o diretor de teatro e novo presidente da Fundação Theatro São Pedro, Luciano Alabarse, para um entrevista sobre sua chegada ao comando da instituição.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.