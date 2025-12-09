Conversas Cruzadas: entenda PL da Dosimetria, que será votado na Câmara 

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o advogado e professor de Direito Penal Marcelo Peruchin , para debater o Projeto de Lei da Dosimetria que será votado na Câmara dos Deputados .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.