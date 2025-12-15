Conversas Cruzadas: direita e esquerda em disputa pela América do Sul após vitória de Kast 

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o professor de Relações Internacionais da Escola de Humanidades da PUCRS João Jung e o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle Fabrício Pontin, para debater a eleição de Kast no Chile e a disputa entre direita e esquerda na América Latina.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.